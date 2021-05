Toro News Media House, gli appuntamenti della settimana di Milan e Spezia

Toro News Media House / Scopri gli appuntamenti dedicati alla delicata settimana che attende i granata e le piattaforme dove seguirli

Settimana impegnativa e decisiva per il futuro del Torino, impegnato nella sfida infrasettimanale contro il Milan in casa, mercoledì alle 20.45, e nello scontro diretto contro lo Spezia, sabato alle 15. Oltre a tutti i consueti appuntamenti su toronews.net, con le dirette delle partite, le pagelle, gli approfondimenti e tanto altro, anche la Toro News Media House, la social room di Toro News, accelera per coprire in maniera il più possibile interattiva questi giorni delicatissimi.