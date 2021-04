Toro News Media House, gli appuntamenti social per Udinese-Torino

Amici di Toro News altra settimana altra corsa, ecco tutti gli appuntamenti sui nostri social per vivere sempre più a fondo il mondo del Torino

La Toro News Media House torna per la partita contro l'Udinese. Oltre ai consueti contenuti disponibili su questo sito web (dichiarazioni, formazioni ufficiali, live match, commento, pagelle e non solo) potrai vivere l'anticipo di sabato anche sui nostri canali social.

Si parte alle 19 di giovedì 8 aprile con l'ormai consueto appuntamento su Clubhouse per presentare i temi principali della partita del weekend (clicca qui per seguire il nostro club). Un appuntamento in cui voi tifosi potrete intervenire con curiosità e domande da porre ai membri della www. Sabato 10 aprile alle 20.15, sempre su ClubHouse, vivremo insieme il prepartita di Udinese-Torino e si continua con la diretta scritta della partita sul nostro profiloTwitter (clicca qui). Sempre sabato, alle 22.45 su Facebook inizierà Terzo TNpo, una diretta per commentare a caldo la partita della Dacia Arena condotta dal nostro Nikhil Jha sulla pagina Facebook di Toro News (clicca qui). Ti aspettiamo, non mancare!