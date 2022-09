Toro, venerdì 9 settembre chiude la campagna abbonamenti: le ultime

In termini numerici, quella dell'attuale stagione (2022/2023) è stata fino a questo momento la peggior campagna abbonamenti dell'era Cairo in Serie A. I tifosi avranno tempo ancora domani - venerdì 9 settembre - per abbonarsi, ma il numero finale di abbonati molto difficilmente potrà evitare certo questo declino. Al momento della partita contro il Lecce, infatti, i tifosi granata in possesso di un abbonamento erano 5.667; dato molto inferiore rispetto all'ultimo record negativo in Serie A: 8.539 nella stagione 2012/2013, quella del ritorno nel massimo campionato italiano. Peggio dell'attuale campagna abbonamenti, solo quella del 2010/2011, quando il Torino militava ancora in Serie B (seconda stagione delle tre consecutive passate nella serie inferiore). Dati che vanno invece in controtendenza rispetto ad un'affluenza che in queste prime due giornate di Serie A è stata molto buona: contro il Lecce, contro una neopromossa e di lunedì sera, sono stati più di 19mila gli spettatori presenti al Grande Torino.