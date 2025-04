Toro, visita dell’ambasciatore del Brasile alla Saletta dei Ricordi di Cantalice

A Cantalice, cittadina vicino Rieti c’è la Saletta dei Ricordi: un piccolo ma prezioso Museo fondato da Antonio Tavani, a ricordo delle vittime dell'incidente aereo che avvenne sulle pendici del Terminillo, nel 1955. Sabato 12 aprile proprio a Cantalice ha avuto luogo la visita dell’Ambasciatore del Brasile in Italia Renato Mosca de Souza e dell’on. Fabio Porta, deputato italo brasiliano eletto in Sud America, già da tempo nominato Presidente Onorario della Saletta dei Ricordi. Nel corso della visita è stata inaugurata una bacheca con la maglia granata del Torino di Samuele Ricci insieme alla maglia Verdão della Chapecoense, nonché altri reperti tra cui la storica foto delle due squadre prima dell’amichevole del 1° agosto 2018 a Torino. (Nella foto anche Paolo Quaregna, promotore dell'incontro e autore del libro 'Granata Rosso e Verde' che ringraziamo per la segnalazione)