"Confermando una tradizione ormai consolidata, la Biblioteca Granata di ToroMio sarà presente al prossimo Salone Internazionale del Libro di Torino, con il proprio stand interamente dedicato ai libri sul Toro", si legge nel comunicato dell'Associazione ToroMio. Nata come progetto culturale volto a diffondere il più possibile il libri a sfondo granata, la Biblioteca Granata nel corso del tempo ha ingrandito la propria struttura. Ad oggi vanta sul proprio sito la catalogazione degli oltre 400 titoli che fanno del Toro la società sportiva con più pubblicazioni a tema, una sede fisica con oltre 300 volumi raccolti e una costante presenza ad eventi quali, appunto, il Salone del Libro.

Biblioteca Granata al Salone del Libro: i dettagli

"Dal 2024 la biblioteca granata ha ampliato le proprie attività con la presenza al Salone Internazionale del Libro di Torino con un proprio stand, interamente dedicato ai libri sul Toro. Proprio grazie al successo di pubblico degli anni scorsi, anche quest’anno la biblioteca granata sarà presente dal 14 al 18 maggio al Lingotto Fiere", si legge nel comunicato. Come nella scorsa edizione dell'evento, lo stand si troverà nel padiglione 1 (posto B09), vicino all'ingresso principale di via Nizza. "Come da tradizione - si legge sempre nel comunicato -, saranno presentati nuovi titoli e si potranno incontrare scrittori, giornalisti, ex calciatori, e tantissimi ospiti del mondo granata, tra cui i campioni d’Italia 1976 e altri ex giocatori granata, Franco Ossola, Timothy Ormezzano, Fabrizio Turco, Flavio Pieranni, Giuseppe Culicchia, Carlo Testa, Cristiana Ferrini e tanti altri".