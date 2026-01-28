Tutte le notizie sul Toro a portata di mano? Scarica la Web APP di Toro News!

Con la nuova APP di Toro News basta un click per essere sempre aggiornati in tempo reale.

Redazione Toro News 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 12:06)

Dal 22 gennaio scorso abbiamo rinnovato la nostra APP gratuita che permette ai nostri lettori di essere sempre informati su tutto quanto riguarda il mondo granata. L'APP è disponibile per tutti i dispositivi iOS, Android e Windows.

Per installare la nuova Web App (PWA) per un accesso rapido e senza occupare troppo spazio apri il browser sul tuo smartphone e vai su toronews.net. Su iPhone: Tocca l'icona di condivisione (il quadrato con la freccia verso l'alto) e seleziona "Aggiungi alla schermata Home". Su Android: Tocca i tre puntini in alto a destra (Chrome) e seleziona "Installa applicazione" o "Aggiungi a schermata Home".

L'icona di Toro News apparirà tra le tue app, permettendoti di consultare news, live match e rubriche in tempo reale.

Se non l'hai ancora fatto ed entri ancora sulla vecchia app, quando la apri controlla in alto il comunicato che ti porta a scaricare la nuova web app.

Sul tuo tablet e sul tuo smartphone puoi seguire ancora più velocemente, in tempo reale e 24 ore su 24 tutte le notizie sul Torino fc: video, interviste, approfondimenti, dirette delle partite, opinioni, tutto sulle giovanili e gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato.

Da oltre venti anni Toro News ha a cuore la tua passione granata.