Il Circolo Noi, come ultimo appuntamento della Stagione Teatrale 2025/26, mette in scena per il secondo anno lo spettacolo "Ultima chiamata per Lisbona", opera dello scrittore e musicista marenese Paolo Arduino, incentrata sulle vicende del 4 maggio 1949 a Lisbona dei protagonisti del terribile incidente di Superga nelle ore precedenti al tragico evento. Lo spettacolo avrà luogo all'Auditorium San Giuseppe del comune di Marene, in provincia di Cuneo, ubicato in via Cravetta 2 alle ore 21:00 di venerdì 22 maggio 2026. Il dramma degli Invincibili diverrà ricordo condiviso in una trasposizione artistica che mira a narrare e rendere onore alle storie degli uomini legati al Grande Torino. Sul palcoscenico presenterà l'evento Ilenia Arnolfo e la narrazione dell'autore sarà accompagnata dalla voce recitante di Livio Partiti, dalla musica del sax e clarinetto di Nino Carriglio e dal canto del baritono Ezio Bertola. L'ingresso è libero e i posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria tramite questo link oppure dal sito dell'auditorium che trovate qui o recandosi presso la Biblioteca Comunale negli orari di apertura.

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La struttura dello spettacolo

Il racconto teatrale, creato, scritto e diretto da Arduino, sarà diviso in due parti: la prima fase si concentrerà sugli intrecci tra giocatori, dirigenti del Grande Torino, giornalisti e personale di volo nella hall dell'Hotel do Parque della capitale portoghese nella mattinata del 4 maggio 1949. Storie di vita di chi ha preso parte, ma anche di chi non ha partecipato a quella trasferta, aneddoti, momenti di relax ma anche di preoccupazione per la situazione meteo italiana. Nella seconda parte ci sarà invece l'intervento dell'avvocato Vincenzo Savasta e del giornalista sportivo Fabrizio Turco, che, intervistati da Ilenia Arnolfo, presenteranno il loro libro "The Day After - Il Grande Torino dopo il Grande Torino", dal quale è tratto l'opera teatrale. A fine intervista verrà infine dato spazio alle domande del pubblico in sala.