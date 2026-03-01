Un grande abbraccio a Gino: il peggio è passato!

Il giornalista ha superato la fase critica e ha iniziato la convalescenza

Redazione Toro News 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 11:16)

Cari lettori,

nelle ultime settimane il silenzio di una delle firme più storiche e apprezzate di questa testata non è passato inosservato. Moltissimi di voi ci hanno scritto e contattato privatamente per chiedere notizie di Gino Strippoli, preoccupati dal non vedere più i suoi consueti interventi e le sue analisi sulle nostre pagine.

Oggi vogliamo fare chiarezza e, soprattutto, rassicurarvi: Gino ha dovuto affrontare una sfida difficile, un serio problema di salute che lo ha costretto a una pausa forzata dal lavoro e dai campi. Sono stati momenti di apprensione, ma la tempra che tutti gli riconosciamo lo ha aiutato a superare la fase più critica. Fortunatamente, oggi possiamo dirvi che il momento peggiore è alle spalle. Gino sta meglio e, con la determinazione di sempre, ha già intrapreso il percorso di ripresa e convalescenza.

La redazione di Toro News è costantemente in contatto con lui e lo sostiene con immenso affetto in questa "risalita". Ci manca il suo punto di vista, ci manca il confronto quotidiano e quel modo unico di raccontare il mondo granata, ma sappiamo che ora la sua priorità deve essere solo la salute.

Siamo certi che anche voi vi unirete a noi nell'augurargli una pronta e completa guarigione.

A presto Gino, ti aspettiamo!