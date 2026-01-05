Una canzone per il Torino: “Orgoglio granata”, l’ultimo lavoro di Daniele De Bellis

La musica come espressione dei valori del Torino FC. Un richiamo a ciò che la società granata rappresenta nel mondo del calcio e anche a livello sociale. Daniele De Bellis compie proprio questo nel suo ultimo singolo dedicato alla squadra piemontese, dal titolo “Orgoglio Granata”. Non è la prima volta che dalla sua penna nascono questi lavori, dato che aveva già lavorato su altri pezzi come "Valentino Mazzola" e "Alzaci la sedia"
Un titolo semplice e allo stesso tempo completo, che si fa portavoce di tutto ciò che la squadra rappresenta. Una canzone che sa anche di auspicio: un augurio di un pronto ritorno a risplendere e ad appassionare, sempre di più, i tifosi di oggi come quelli di ieri.
