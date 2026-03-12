Il 12 marzo 1924 a Vado Ligure nasceva Valerio Bacigalupo. Nato in una famiglia numerosa e appassionata per il calcio, muove i primi passi nel Vado. Passa poi da Cairese, Savona e Genova fino all'approdo al Torino nel 1945. Bacigalupo è un giovane portiere di 21 anni, Ferruccio Novo lo nota e decide di aggregarlo ai granata e portarlo sotto la Mole. L'esordio arriva nel derby contro la Juventus, è il 14 ottobre 1945. Al termine di quell'anno Bacigalupo, dopo essersi imposto come titolare, festeggia lo scudetto in granata. Le strade di Bacigalupo e del Toro formano un legame indissolubile: 137 presenze complessive, 4 scudetti cuciti sul petto. Perisce insieme ai compagni del Grande Torino nella tragedia di Superga il 4 maggio 1949, resta indimenticato nella memoria della storia granata.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor mondo granata Valerio Bacigalupo, 102 anni fa nasceva il portiere del Grande Torino
figurine
Valerio Bacigalupo, 102 anni fa nasceva il portiere del Grande Torino
102 anni dalla nascita di Valerio Bacigalupo, indimenticato portiere del Grande Torino
© RIPRODUZIONE RISERVATA