Valerio Bacigalupo, 102 anni fa nasceva il portiere del Grande Torino

Il 12 marzo 1924 a Vado Ligure nasceva Valerio Bacigalupo. Nato in una famiglia numerosa e appassionata per il calcio, muove i primi passi nel Vado. Passa poi da Cairese, Savona e Genova fino all'approdo al Torino nel 1945. Bacigalupo è un giovane portiere di 21 anni, Ferruccio Novo lo nota e decide di aggregarlo ai granata e portarlo sotto la Mole. L'esordio arriva nel derby contro la Juventus, è il 14 ottobre 1945. Al termine di quell'anno Bacigalupo, dopo essersi imposto come titolare, festeggia lo scudetto in granata. Le strade di Bacigalupo e del Toro formano un legame indissolubile: 137 presenze complessive, 4 scudetti cuciti sul petto. Perisce insieme ai compagni del Grande Torino nella tragedia di Superga il 4 maggio 1949, resta indimenticato nella memoria della storia granata.