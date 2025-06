Vasyl’ Pryjma compie 34 anni: tanti auguri all’ex difensore granata

Oggi Vasyl' Pryjma spegne 34 candeline. Il difensore ha trascorso una stagione al Torino, dal 2015 al 2016, prima di trasferirsi al Frosinone e poi tornare in Ucraina dove ha giocato con Zorja, Karpaty e Cornomorec. Cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal Kiev, ha fatto l'esordio tra i professionisti con il Metanurh Donesk. Il 18 ottobre 2015 firma col Torino fino a giugno 2016, con opzione per un prolungamento biennale del contratto. Viene convocato per la prima volta il 31 ottobre 2015 nella partita di campionato contro la Juventus rimanendo in panchina per tutti i 90 minuti. Il primo dicembre esordisce con la maglia dei granata nella sfida di Coppa Italia vinta 4-1 sul Cesena.