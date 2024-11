Venerdì 15 novembre partita di beneficenza tra ex calciatori granata ed ex calciatrici

Venerdì 15 novembre alle ore 20.30 si terrà una partita di beneficenza ad Asti - presso il Pala Gianni Asti in Via Bistolfi 10 - in cui si affronteranno gli ex calciatori granata e le ex calciatrici professioniste per sensibilizzare e raccogliere fondi per i casi di violenza sulle donne. A presentare l’evento sarà Stefano Venneri, lo speaker ufficiale del Torino FC.