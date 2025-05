Venezia, Di Francesco e Molinaro a Superga per omaggiare il Grande Torino

I prossimi avversari dei granata in visita a Superga per omaggiare gli Invincibili

In vista della gara di oggi, venerdì 2 maggio, tra Torino e Venezia una delegazione rappresentate i lagunari si è recata presso la Basilica di Superga. Tra i presenti anche il mister degli arancioverdi Eusebio Di Francesco e l'ex calciatore granata Cristian Molinaro, attualmente nella dirigenza del Venezia e il ds Antonelli, anche lui ex giocatore granata. Un bel gesto in onore degli Invincibili, che verrano ricordati sul campo nella gara di questa sera.