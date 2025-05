Verso la marcia del 4 maggio: percorso e tutte le info

La chiamata a raccolta è stata affidata ad una locandina, circolata sui social e affissa in diverse strade di Torino: "La nostra passione non morirà mai e la storia non può essere calpestata da nessuno: tutti insieme, uniti da un'unica fede, manifesteremo per riaffermare il senso di appartenenza e il tremendismo che ci contraddistinguono, legandoci alle gloriose radici del nostro Toro. Si partirà dal bar Norman e la giornata proseguirà a Superga, dove insieme onoreremo il Grande Torino".

Il percorso: da piazza Solferino a corso Casale

Il lungo serpentone granata partirà alle 10 dal bar Norman, all'incrocio tra via Pietro Micca e piazza Solferino. Da lì la fiumana granata arriverà in piazza Castello, per proseguire in via Po, piazza Vittorio Veneto ed attraversare il ponte Vittorio Emanuele, arrivando alla Gran Madre. Il corteo imboccherà quindi corso Casale fino a raggiungere piazza Modena, punto di partenza dei mezzi pubblici alla volta di Superga.