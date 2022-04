Verso un 4 maggio “classico”: dopo tre anni torneranno le celebrazioni a Superga

Negli ultimi tre anni non si è potuta celebrare a causa del restauro e dell’emergenza sanitaria la Santa Messa in onore dei caduti sul Colle

Redazione Toro News

Dopo quattro anni il Torino con il popolo granata tornerà sul colle di Superga per celebrare i Campioni del Grande Torino: non succedeva dal 2018 prima per il restauro della Chiesa e poi l’emergenza pandemica.

IL 2019 E LA MESSA IN DUOMO - Il 4 maggio 2019 Don Riccardo Robella, padre spirituale del Torino e successore di Don Aldo Rabino, celebrò la Santa Messa per i caduti della Tragedia di Superga nel Duomo di Torino alle 15:30 poiché la Basilica era inagibile a causa di lavori di restauro. Solo dopo la celebrazione religiosa tutta la squadra salì al colle dove il Capitano, Andrea Belotti, lesse i nomi dei 31 caduti. Ad attenderli c’era la solita enorme folla composta e silenziosa, salita a Superga per rendere omaggio ai ragazzi periti nello schianto di 70 anni prima.

GLI ANNI DEL COVID - Nel 2020 era salito a Superga solo il presidente Cairo e Don Robella aveva celebrato la Messa nel cortile del Filadelfia. Dopo il momento di preghiera, venne suonato il Silenzio e poi ci fu il grande flashmob con Quel Giorno di Pioggia dei Sensounico, diventata oramai la canzone più celebre sulla tragedia. Per la prima volta dal 1950, primo anniversario dell’evento, non ci poté essere la tradizionale celebrazione con tutto il popolo granata. L’anno scorso le normative per arginare la diffusione del Covid impedivano ancora gli assembramenti e quindi il rito a Superga non poté andare in scena. Perciò, il sacerdote officiò la Messa con la squadra sugli spalti del Filadelfia e solo il Presidente Cairo, accompagnato da alcuni dirigenti, salì a Superga dove lesse i nomi degli Invincibili. Eccezionalmente dalle 10 alle 19 venne anche aperto il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. In entrambe le occasioni sulla Mole, simbolo cittadino, venne proiettato lo stemma del Torino FC a testimoniare il cordoglio della città per il triste evento

4 MAGGIO 2022: TORNA LA MESSA CON I TIFOSI A SUPERGA- Dal 1 maggio decadranno una serie di norme sanitarie, perciò i tifosi granata potranno tornare ad assistere alla Messa in Basilica come da tradizione senza contingentamenti. Nella mattinata del 4 maggio una delegazione della società andrà a deporre una corona di fiori al cimitero Monumentale dove sono sepolti i calciatori. Nel pomeriggio ci sarà la consueta celebrazione religiosa in Basilica e a seguire la lettura dei nomi da parte del Capitano alla lapide dove avvenne lo schianto.