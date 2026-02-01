tor mondo granata Vojvoda compie 31 anni: tanti auguri all’ex difensore granata

L'ex difensore granata è nato l'1 febbraio del 1995
Tanti auguri a Mergim Vojvoda compie 31 anni. L'ex difensore del Torino è nato l'1 febbraio 1995 a Hof in Germania. Il giocatore albanese naturalizzato kosovaro ha militato cinque anni tra le fila granata tra il 2020 e il 2025. A gennaio 2025 ha lasciato il club piemontese per approdare al Como di Fabregas. Con il Toro Vojvoda è sceso in campo in 127 occasioni, segnato due reti.

