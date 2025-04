Nasce la “Coppa Pizzul”: Torino e Udinese si sfideranno in nome del telecronista

Torino-Udinese, in programma lunedì 21 aprile (Pasquetta), non sarà soltanto una sfida valida per la corsa al decimo posto in Serie A. Da quest’anno, la gara assegnerà anche la "Coppa Pizzul", un trofeo simbolico intitolato alla memoria di Bruno Pizzul, il leggendario telecronista friulano scomparso lo scorso 5 marzo. L’iniziativa, ideata da un comitato di giornalisti e appassionati del calcio italiano tra cui Marco Ardemagni (Rai), prende ispirazione dal rugby, dove esistono già alcuni trofei come la Calcutta Cup o il Trofeo Garibaldi. "Questa tradizione rimanda ad un tifo sano e popolare, rendendo omaggio a un grande professionista a cui era impossibile non voler bene. La scelta di Torino e Udinese è stata inevitabile: Bruno era di Udine, ma anche grande tifoso granata" - dichiara Marco Ardemagni -. Celebre una puntata del 2010 di Catersport in cui, davanti alla domanda su chi avrebbe tifato in un’ipotetica finale tra bianconeri e granata, non seppe scegliere. Numerosi sono anche i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie, da Pulici a Graziani, da Fiore a Quagliarella, passando per Padelli, Zapata, Di Michele e molti altri. Le regole della Coppa Pizzul prevedono che il trofeo venga assegnato ogni anno alla vincente del match stagionale tra le due squadre, alternando sede (Torino negli anni dispari, Udine nei pari). In caso di pareggio sarà premiata la squadra che avrà segnato per prima, o – in caso di 0-0 – quella con meno cartellini. Il trofeo non verrà assegnato se le squadre non militano nella stessa categoria o se si affrontano in competizioni diverse dalla Serie A. Il primo trofeo sarà rappresentato da un’opera del cartoonist Riccardo Mazzoli. Il Comitato Promotore dell'iniziativa ha avuto una conversazione con Fabio Pizzul (figlio di Bruno) che ha dato un cordiale nulla osta all’operazione. Sono stati informati anche gli uffici stampa delle due squadre.