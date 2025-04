Serie A e gioco d’azzardo, Samuele Ricci tra gli indagati: ecco cosa rischia

Tra il 2021 e il 2023, una dozzina di calciatori di Serie A avrebbe scommesso su piattaforme online illegali, tra cui anche il centrocampista del Torino e della Nazionale Samuele Ricci. L’indagine, condotta dalla Procura di Milano, ha portato al sequestro di un milione e mezzo di euro e a cinque richieste di arresti domiciliari. I nomi principali dell’indagine sono quelli di Sandro Tonali (ex Milan, ora al Newcastle) e Nicolò Fagioli (Juventus, oggi alla Fiorentina), già sanzionati dalla giustizia sportiva, ma ora indagati anche penalmente. Secondo gli inquirenti, i calciatori non avrebbero scommesso sulle loro partite, ma si sarebbero lasciati coinvolgere per noia nei lunghi ritiri sportivi. Hanno giocato soprattutto a poker e altri giochi su piattaforme illegali come Betsport22.com, Swapbet365.eu, e Vipsport360.com, gestite da Tommaso De Giacomo e Patrick Frizzera. I due, con l’aiuto di una gioielleria milanese (Elysium Group), avrebbero gestito il denaro in modo da nascondere i pagamenti reali. I calciatori, infatti, simulavano l’acquisto di orologi di lusso con bonifici tracciabili, ma gli oggetti restavano nel negozio: servivano solo a coprire i debiti di gioco. Tra gli indagati ci sono anche altri nomi noti: Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Mattia Perin, Weston McKennie, Leandro Paredes, Ángel Di María, Raoul Bellanova, Matteo Cancellieri, Junior Firpo, il tennista Matteo Gigante e altri non sportivi. Dunque Ricci e gli altri nomi sopra citati ora rischiano una contravvenzione, sanabile con una multa di 250 euro, tuttavia, il vero problema potrebbe arrivare sul piano disciplinare sportivo. La Procura della FIGC potrebbe infatti aprire un procedimento sportivo nei confronti del centrocampista granata, come già avvenuto per altri colleghi. Pur non avendo scommesso sul calcio né promosso le piattaforme, il coinvolgimento di Samuele Ricci in questo sistema illecito potrebbe costargli una sanzione disciplinare o una convocazione davanti alla giustizia sportiva, con possibili multe o squalifiche.