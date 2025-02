Atalanta-Torino 1-1, Marelli: “Il Var non può non sanzionare il mani di Coco”

Luca Marelli, opinionista arbitrale di Dazn, ha commentato così l’episodio arbitrale che ha visto l’arbitro Piccinini e il Var Pezzuto non sanzionare un tocco di mani di Coco nel secondo tempo di Atalanta-Torino. “Scelta che farà discutere. Il braccio di Coco è decisamente largo e per me manca un calcio di rigore all’Atalanta. Mi aspettavo che il Var cambiasse la decisione dell’arbitro di campo, non si può non sanzionare questa situazione. Giusto invece l’annullamento del gol di Bellanova: c’è il tocco di mani che è seguito immediatamente dal gol, in questi casi la rete è sempre da non convalidare”. In merito ci sono state vibranti lamentele di Gasperini, l’allenatore dell’Atalanta.