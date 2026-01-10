tor partite Atalanta-Torino 2-0, le reazioni social: “Il campo conseguenza della gestione”

Atalanta-Torino 2-0, le reazioni social: “Il campo conseguenza della gestione”

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A tra Atalanta e Torino
Alessandro Gigante

Cade il Torino a Bergamo contro l'Atalanta: decisivo il gol di De Ketelaere a consegnare ai granata la seconda sconfitta consecutiva. Reagisce il Toro nel secondo tempo, ma nonostante le molteplici occasioni non c'è stato nulla da fare, segna anche Pasalic nel finale. Resta ferma la situazione a 23 punti in classifica.

