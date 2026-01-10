Cade il Torino a Bergamo contro l'Atalanta: decisivo il gol di De Ketelaere a consegnare ai granata la seconda sconfitta consecutiva. Reagisce il Toro nel secondo tempo, ma nonostante le molteplici occasioni non c'è stato nulla da fare, segna anche Pasalic nel finale. Resta ferma la situazione a 23 punti in classifica.
SOCIAL
Atalanta-Torino 2-0, le reazioni social: “Il campo conseguenza della gestione”
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A tra Atalanta e Torino
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A tra Atalanta e Torino
© RIPRODUZIONE RISERVATA