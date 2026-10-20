A Tardini il Torino di Ignazio Abate si impone con un netto 3-0 ai danni del Parma di Gilardino, ma a far discutere è la gestione arbitrale. La direzione di gara di Giovanni Ayroldi, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Berti con Meraviglia e Aureliano nella sala VAR, non ha convinto proprio tutti. Il fischietto di Molfetta si è reso protagonista di una prestazione caratterizzata da un uso severo dei cartellini (cinque gli ammoniti totali) e, soprattutto, da una totale dipendenza dalla tecnologia sulle situazioni di fuorigioco.

Parma-Torino, la moviola: Ayroldi si affida al VAR. La tecnologia cancella i dubbi e decide sul fuorigioco

Parma-Torino, la moviola: Ayroldi fischia, ma è il VAR a decidere su Adams e Frigan

Il match si sblocca subito al 4’ con la rete di Simeone su assist di Belghali, azione lineare e del tutto regolare. I primi grattacapi per la squadra arbitrale arrivano al 24’: sugli sviluppi di una respinta in area di rigore, Cheimpatta di testa e raddoppia per i granata. L’attaccante si trova però in una posizione di partenza sospetta: Ayroldi inizialmente convalida sul campo ma, visti i dubbi iniziali, sceglie di attendere il verdetto del video monitor. Il check in sala VAR si rivela particolarmente lungo e articolato, richiedendo oltre due minuti di attesa per analizzare la posizione di Adams e l'eventuale presenza di un tocco irregolare a centro area. Alla fine la tecnologia da ragione all'attaccante: posizione tenuta in gioco per millimetri e nessun intervento scorretto, gol del 2-0 confermato.Nel secondo tempo, con il Torino già sul triplo vantaggio grazie alla doppietta personale di Simeone, la tecnologia torna al centro della scena all'81’.anticipa Coco e trova la via della rete superando Perri con la terna arbitrale che, come nel primo tempo, assegna inizialmente la marcatura ai padroni di casa. Anche in questo caso interviene la sala VAR, che richiama il direttore di gara: Ayroldi, tuttavia, non opta per l'On Field Review per valutare la posizione di fuorigioco del''attaccante, limitandosi alla correzione della decisione iniziale e annullando la rete dei ducali. L'arbitro pugliese completa la sua serata con un metro abbastanza severo nella gestione dei falli e della disciplina: finiscono sul taccuino dei cattivi Diego Carlos, Ismajli, Comuzzo, Troilo e Britschgi, quest'ultimo sanzionato al 54' per un intervento ritenuto simulazione.