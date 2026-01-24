Baroni pre Como-Torino: “Serve tenere un’attenzione altissima per tutta la partita”

Poco prima dell'inizio di Como-Torino, gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, Marco Baroni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. A seguire le sue parole: "Serve tenere un'attenzione altissima per tutta la partita, abbiamo già pagato a caro prezzo nel punteggio per delle prestazioni solo fino al 70°. Noi abbiamo delle buone gare, con dei cali ma è stato un mese difficile per la vicinanza di molte partite e siamo stati anche penalizzati da qualche infortunio che viene dall'intensità dell'ultimo mese. La squadra sa che deve stare dentro a una prestazione di voglia e aggressività che oggi sarà fondamentale".