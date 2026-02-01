Poco prima dell'inizio di Torino-Lecce, gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, Marco Baroni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. A seguire le sue parole.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
PREPARTITA
Baroni pre Torino-Lecce: “Ritiro? E’ stato sicuramente positivo”
Le parole dei protagonisti del match poco prima del calcio d'inizio
Come è andato il ritiro? "E' stato per stare insieme, uniti in un momento delicato. Ci siamo allenati e confrontati. E' stato sicuramente positivo"
Marianucci titolare, scelta tecnica?"I ragazzi che sono arrivati ieri hanno svolto un allenamento. Luca sta bene e Tameze no. Devo stare attento a non perdere giocatori in questo momento".
Gli altri nuovi acquisti saranno della partita? "Sicuramente!"
© RIPRODUZIONE RISERVATA