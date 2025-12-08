Baroni pre Torino-Milan: “Oggi non dobbiamo sbagliare niente”

Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio dei Torino-Milan

Eugenio Gammarino 8 dicembre - 20:25

Nei minuti immediatamente precedenti al fischio d'inizio della gara valevole per la quattordicesima giornata di Serie A tra Torino e Milan all'Olimpico Grande Torino, il tecnico granata Marco Baroni ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che cosa ha chiesto alla squadra per questa partita e cosa vuole vedere?"La squadra ha lavorato forte tutta la settimana, dobbiamo centrare una prestazione massimale sia di squadra che individuale".

Come ti spieghi questi 23 gol e questa fragilità difensiva? "Dobbiamo semplicemente alzare l'attenzione nei metri finali di gioco sia difensivamente che offensivamente. La chiave è li ma ci stiamo lavorando forte. Oggi non dobbiamo sbagliare niente".

Zapata in campo dal primo minuto. Quanto è importante la sua leadership? "Sono giocatori importanti. Per esempio Simeone e Paleari mi hanno chiesto di essere in panchina anche se non sono indisponibili. Zapata è un giocatore cosi, dà esperienza alla squadra. Sta crescendo e ora lo riconfermo in campo".