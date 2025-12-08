Nei minuti immediatamente precedenti al fischio d'inizio della gara valevole per la quattordicesima giornata di Serie A tra Torino e Milan all'Olimpico Grande Torino, il tecnico granata Marco Baroni ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.
PREPARTITA
Baroni pre Torino-Milan: “Oggi non dobbiamo sbagliare niente”
Che cosa ha chiesto alla squadra per questa partita e cosa vuole vedere?"La squadra ha lavorato forte tutta la settimana, dobbiamo centrare una prestazione massimale sia di squadra che individuale".
Come ti spieghi questi 23 gol e questa fragilità difensiva? "Dobbiamo semplicemente alzare l'attenzione nei metri finali di gioco sia difensivamente che offensivamente. La chiave è li ma ci stiamo lavorando forte. Oggi non dobbiamo sbagliare niente".
Zapata in campo dal primo minuto. Quanto è importante la sua leadership? "Sono giocatori importanti. Per esempio Simeone e Paleari mi hanno chiesto di essere in panchina anche se non sono indisponibili. Zapata è un giocatore cosi, dà esperienza alla squadra. Sta crescendo e ora lo riconfermo in campo".
