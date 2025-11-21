Biglietti, il Torino lancia la “Granata Week”: due partite al prezzo di una

Promozione per quanto riguarda i biglietti delle gare casalinghe del Torino contro Cremonese e Udinese. In occasione della settimana del Black Friday, come si legge sul sito ufficiale del Torino Football Club, da venerdì 21 novembre prende il via la “Granata Week”: sarà attiva una promozione speciale, valida fino a mezzanotte di domenica 30 novembre. “Acquistando il biglietto per Torino–Cremonese è inclusa anche Torino–Udinese del 7 gennaio – si legge – due partite al prezzo di una, per la tariffa Intero nei settori selezionati: Curve, Distinti e Tribuna Laterale”. Per gli abbonati, invece, c’è la possibilità di portare fino a quattro amici a Torino–Cremonese a un prezzo speciale.