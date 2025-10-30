Bologna-Torino 0-0, la moviola: gestione corretta di Ayroldi, cinque gli ammoniti

Decisamente poco spettacolare la sfida tra Torino e Bologna: complice di questo la gestione di Giovanni Ayroldi. Nello specifico è buona la direzione dell'arbitro in questa nona giornata di Serie A, con le corrette decisioni negli unici momenti di protesta e un buon approccio all'ammonizione: sono cinque i sanzionati e sono stati, in tutti i casi, dei cartellini corretti. A livello generale, però, quella di Ayroldi appare come una gestione troppo poco inglese: il fischietto pugliese ha interrotto la gara molte volte in occasione di falli, 20 commessi dai granata e 11 dai rossoblu. Al triplice fischio ne è risultato un match troppo frammentato, con lo spettacolo ma soprattutto il ritmo della partita che ne hanno inevitabilmente risentito. Analizziamo ora gli episodi chiave.
Bologna-Torino 0-0, la moviola
L'analisi sulla prestazione del direttore di gara della nona giornata di Serie A per i granata
Ayroldi, gestione pulita: cinque ammonizioni al Dall’Ara—
Come detto, gli episodi sono stati gestiti in modo corretto da Giovanni Ayroldi. Al 37' il primo ammonito del match è Ilic, che interviene fuori tempo su Bernardeschi intercettandone lo scatto. Sempre per i granata al 40’ arriva l’ammonizione per Tameze dopo un intervento in ritardo su Lucumi. Per i rossoblu, poi, al 64' tocca a Odgaard, che interviene in ritardo su Vlasic mentre all'85' tocca a Lykogiannis. Al 71’ giallo anche per Ismajli tra le fila granata: il difensore granata, entrato nella ripresa, entra in ritardo su Moro e viene ammonito. Alla resa dei conti la gestione del direttore di gara della sezione AIA di Molfetta è abbastanza positiva.
