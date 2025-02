Bologna-Torino 3-2, Cambiaghi: “La Champions ci ha fatto crescere molto”

Nicolò Cambiaghi of Bologna FC gestures during the Serie A match between US Lecce and Bologna FC in Lecce, Italy, on February 9, 2025. (Photo by Gabriele Maricchiolo/NurPhoto via Getty Images)

“Vittoria che vuol dire tanto per noi. Ci alleniamo alla grande, vogliamo continuare a lottare per arrivare ai nostri obiettivi. Guardiamo a una partita alla volta, ma non ci poniamo limiti e speriamo di arrivare il più in alto possibile. Il mister ci chiede di incidere, di dare una mano davanti e anche dietro. Penso che davanti abbiamo fatto le cose che ci ha chiesto. Sia chi ha giocato dall’inizio, sia chi è entrato. Abbiamo ascoltato il mister, siamo sulla strada giusta. Secondo me la Champions ci ha fatto crescere molto al netto di come è andata. Ho sempre seguito la squadra e penso che sia cresciuta tanto grazie al fatto di aver giocato contro squadre di livello importante. Non abbiamo mai mollato anche quando i risultati non arrivavano. Verso la fine abbiamo fatto anche dei punti. Questo ci ha dato una mano per crescere a livello di esperienza e anche come intensità. E’ un bagaglio che ci porteremo dietro in futuro”.