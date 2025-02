Bologna-Torino 3-2, Italiano: “Sui gol sono stati bravi i granata”

TURIN, ITALY - MARCH 02: Vincenzo Italiano, Head Coach of ACF Fiorentina, looks on prior to the Serie A TIM match between Torino FC and ACF Fiorentina at Stadio Olimpico di Torino on March 02, 2024 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Il rigorista? "Il primo era Dan, Castro lo sapeva. Dan dal dischetto, in questo momento, è il più freddo e ci dà grandi garanzie. E’ stato fatto un po’ il giochino proposto dal Venezia. La partita? Abbiamo avuto cinque minuti di blackout e stavamo per complicare quaranta minuti giocati benissimo, con un’intensità incredibile anche per quelle che erano le condizioni del campo. Stavamo per fare qualcosa di pericoloso ma la reazione sull’1-2 è stata da squadra importante. Abbiamo continuato a cercare di far male al Toro attraverso quello che avevamo provato, palle dirette sui nostri attaccanti su cui puntavamo per l’uno contro uno. Questo ci ha permesso di vincere. Mai abbandonare la partita, mai uscire dalle partite perché i minuti finali sono decisivi, a volte sono stati finali, oggi ci hanno premiato. La fase difensiva? Venivamo da alcuni clean sheet. Oggi c’è stata una distrazione. Non devi mai pensare che la partita sia in mano. Ma abbiamo avuto la forza di ribaltarla. Dietro, se non perdiamo la testa, siamo una squadra che concede poco. Anche oggi nel secondo tempo è stata così. Nei gol sono stati bravi i giocatori del Torino, per il resto siamo andati bene, a parte qualche occasione in cui stacchiamo la spina e facciamo degli errori che non possiamo permetterci".