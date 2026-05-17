CONFERENZA STAMPA

In seguito al match tra Cagliari e Torino, valevole per la 37° giornata di Serie A e terminato con il risultato di 2-1, il capitano rossoblù Alessandro Deiola è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti in conferenza stampa per commentare la gara. Di seguito le sue parole.

Una parola sulla salvezza e uno su Pavoletti? "La salvezza è un traguardo importante. Abbiamo superato i punti fatti nelle ultime stagioni in A e questo è stato frutto ..." (entrano Folorunsho, Esposito e Ciocci in conferenza, con gavettone per il capitano, ndr). "Dicevo... è frutto del lavoro e dei sacrifici fatti. Siamo felici e questa vittoria ci permette di preparare la prossima stagione con determinazione. Su Pavo... Ci lascia un grande giocatore e un grande uomo. Ha portato con onore e rispetto questa maglia. In tante situazioni ci ha salvato. A me ha insegnato tanto. Lo ringrazio perché, come dicevo ai ragazzi, dovevamo raggiungere l’obiettivo per rendergli l’onore. Questa vittoria la dedichiamo a lui".

Ora diventi ufficialmente tu il capitano. Cosa significa per te? "Per me è un grande onore. Ho cercato di prendere spunto da Pavo e da ognuno dei precedenti capitani. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo percorso e contribuire a riuscire gli obiettivi societari. Questa squadra e questa terra meritano di raggiungere più obiettivi".

Quanta fame avrete l'anno prossimo? Quali sono i margini di crescita? "Raggiungere un obiettivo come questo ci porta benefici e consapevolezza. Ci fa crede a qualcosa di più e dobbiamo essere sempre più ambiziosi. Ci saranno problemi ma se saremo uniti potremo raggiungere i nostri obiettivi, puntando sempre più in alto giorno dopo giorno".

Come descriveresti questa salvezza e come stai fisicamente, visti i tanti infortuni di questa stagione? "Penso sia stata un’annata positiva nonostante gli alti e bassi. Credo sia stata buona e lo di vede dai risultati e dai punti fatti. Ne abbiamo fatti quattro in più rispetto agli ultimi anni, ma possiamo farne anche di più ora. Sono soddisfatto del lavoro fatto dai ragazzi e dal mister. Non ho mai avuto dubbi su di Pisacane, è maniacale su tutto. Sapevo fosse preparato e ha ripagato le aspettative. La mia stagione è stata caratterizzata dagli infortuni è vero. Non mi era mai capitato di averne così tanti muscolari. Ora sto bene e spero di essermi lasciato tutto alle spalle. I problemi non mi buttano giù".

Come sarà gestire uno spogliatoio che è sempre più giovane? "Non mi preoccupa la gestione. Ho compagni che conoscono il mio lavoro e comprendono le situazioni".