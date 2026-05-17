DAZN

In seguito al match tra Cagliari e Torino, valevole per la 37° giornata di Serie A e terminato con il risultato di 2-1, l'attaccante rossoblù Sebastiano Esposito è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara. Di seguito le sue parole.

Ci racconta l’uscita tra gli applausi? ”Emozione unica, come i tre punti e i 40 punti. Siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. È stato un percorso della madonna”.

Che stagione è stata? “Fantastica. Ho fatto fatica per problemi fuori dal campo, ma è stato un percorso divertente, perché alla fine abbiamo raggiunto il nostro obiettivo”.

Che giocatore è stato Pavoletti? “Io l’ho odiato perché mi ha segnato contro un gol importante, ma lo adoriamo tutti. Vogliamo ringraziarlo e fare un grande gesto per lui”.