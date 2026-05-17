Il Toro approccia ma non affonda. La formazione in granata passa in vantaggio grazie all'eurogol di Obrador ma dopo un minuto i padroni di casa pareggiano con Esposito. Dopo poco più di cinque minuti, nell'ultimo minuto di recupero del primo tempo, arriva anche la rete definitiva di Mina che firma il 2-1. Gestione piuttosto inglese di Arena che tira fuori il giallo soltanto con Maripan e Mendy, nell'ambito di uno scontro verbale - e per poco fisico - tra i due. Notizia, dunque, negativa per il Torino che perde il cileno: Maripan era diffidato e, con questa ammonizione, salterà il derby.

Cagliari-Torino, il tabellino

Marcatori: 38' Obrador (T), 39' Esposito (C), 45 + 2' Mina (C)

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Dossena; Palestra, Adopo (72' Sulemana), Gaetano, Deiola (72' Folorunsho), Obert; Esposito (82' Rodriguez), Mendy (82' Belotti). A disposizione: Ciocci, Sherri, Albarracìn, Borrelli, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Marianucci (46' Maripan), Coco, Ebosse; Pedersen (77' Njie), Ilkhan (86' Kulenovic), Prati (59' Casadei), Obrador; Vlasic; Zapata (59' Adams), Simeone. A disposizione: Israel, Siviero, Nkounkou, Biraghi, Pellini, Lazaro, Savva, Acquah, Ilic, Perciun. Allenatore: D'Aversa.

Ammoniti: 82' Maripan (T), 82' Mendy (C)

Arbitro: Arena.