Perde il Torino per 2-1 sul campo dei sardi. Il Cagliari conquista la salvezza matematica grazie ai tre punti di questa sera, mentre il Torino saluta l'ultima trasferta del campionato con l'amaro in bocca. Prossimo impegno il derby della Mole contro la Juventus, per la trentottesima giornata di Serie A.

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Cagliari e Torino:

#cagliaritorino premesso che fotte sega, che questa stagione finisca in fretta e possibilmente senza scoppole. Ma l'arbitro di stasera è uno dei peggiori mai visti in serie A, e non mi riferisco al mani al 95esimo, ha fischiato a cazzo per tutta la partita.