Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Cagliari e Torino
Cagliari-Torino 2-1: il film della partita
Perde il Torino per 2-1 sul campo dei sardi. Il Cagliari conquista la salvezza matematica grazie ai tre punti di questa sera, mentre il Torino saluta l'ultima trasferta del campionato con l'amaro in bocca. Prossimo impegno il derby della Mole contro la Juventus, per la trentottesima giornata di Serie A.
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Cagliari e Torino:
Per non parlare poi di interventi sospetti in area di rigore del Cagliari— Losco (@Loscoindividuo) May 17, 2026
…falli invertiti…falli non fischiati…
Insomma…una vera e propria merda…#CagliariTorino#CagTor#Toro#SerieAEnilive https://t.co/5l9pfJTtVb
#cagliaritorino premesso che fotte sega, che questa stagione finisca in fretta e possibilmente senza scoppole. Ma l'arbitro di stasera è uno dei peggiori mai visti in serie A, e non mi riferisco al mani al 95esimo, ha fischiato a cazzo per tutta la partita.— drugo lebowski (@drugo56873141) May 17, 2026
Andati in Sardegna con il costume e le ciabatte#CagliariTorino#cairovattene— Darth_Wario (@DarthWario) May 17, 2026
Che arbitro!!! 2 fammi netti al limite non fischiati visti anche da un cieco! #cagliaritorino— Roberto (@mancinipescara) May 17, 2026
al di là di come finirà la partita arbitro veramente non in grado#cagliaritorino— Dav 🦦 (@OrsolanoDavide) May 17, 2026
Se Prati deve giocare per forza, almeno proviamolo in porta.— deRRen 🐦 (@hankie1500) May 17, 2026
È l’unico posto dove rischia di rivelarsi un upgrade.#CagliariTorino
In questo primo tempo ho capito una cosa , dobbiamo cambiare tutto il reparto difensivo 😂 #CagliariTorino— ToroHub (@ToroHub) May 17, 2026
Il Cagliari dal primo tempo avrebbe dovuto rimanere in 10 uomini…l’entrata di Deiola su Ilkhan è scellerata e pericolosa…— Losco (@Loscoindividuo) May 17, 2026
Ma per l’arbitro va tutto bene…e al VAR stavano guardando la finale di Amici…#CagliariTorino#CagTor#Toro#SerieAEnilive
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