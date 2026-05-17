Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Cagliari e Torino

Alessandro Gigante
Cagliari Calcio v Torino FC - Serie A

Cagliari-Torino 2-1: il film della partita

Perde il Torino per 2-1 sul campo dei sardi. Il Cagliari conquista la salvezza matematica grazie ai tre punti di questa sera, mentre il Torino saluta l'ultima trasferta del campionato con l'amaro in bocca. Prossimo impegno il derby della Mole contro la Juventus, per la trentottesima giornata di Serie A.

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Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Cagliari e Torino:

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