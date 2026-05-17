Le parole dei protagonisti al termine del match tra Cagliari e Torino all'Unipol Domus

Redazione Toro News
Cagliari Calcio v Torino FC - Serie A

Cagliari-Torino 2-1: il film della partita

DAZN

In seguito al match tra Cagliari e Torino, valevole per la 37° giornata di Serie A e terminato con il risultato di 2-1, l'esterno rossoblù Marco Palestra è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara. Di seguito le sue parole.

Cagliari Calcio v Torino FC - Serie A

Ultima partita all'Unipol Domus: un saluto ai tifosi? “Li voglio ringraziare tutti perché mi hanno accolto. Lascio qua un pezzo di cuore, ringrazio i miei compagni e sicuramente da oggi avranno un tifoso in più. Ora vogliamo chiudere bene con l’ultima”

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