Como-Torino 6-0, Baroni: “Unica soluzione il lavoro. Sento la fiducia”

Le parole del tecnico granata in seguito alla bruttissima sconfitta contro i lariani nel 22° turno di Serie A

Eugenio Gammarino 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 17:57)

Il match fra Como e Torino si è concluso per 6-0. Il tecnico dei granata Marco Baroni ha commentato la sconfitta del Toro a DAZN al termine della partita. Di seguito le sue parole.

C’è paura di essere coinvolti nella lotta per non retrocedere? “Mi prendo la responsabilità. Abbiamo trovato una squadra che ci è stata superiore, anche dal punto di vista fisico. In momenti così conosco solo una strada, quella di restare ancora più compatti e uniti e mettersi a lavorare a testa bassa”.

Quale è la sua lettura? “Dopo il rigore, la squadra è andata in difficoltà perché si è trovata di fronte una squadra in salute sotto tutti i punti di vista. Non abbiamo capito che in quel momento serviva un altro tipo di partita: mi assumo io tutte le responsabilità della sconfitta”.

Sente fiducia da parte della società? Sente di avere gli strumenti per uscire dalla situazione?“Assolutamente sì”.