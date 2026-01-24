Toro News
Como-Torino 6-0, le reazioni social: “Ma uno che ci compra non c’è?”

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A tra Como e Torino
Redazione Toro News

Il Torino cade rovinosamente a Como. Novanta minuti da dimenticare per i granata che escono dal campo sconfitti da un pesantissimo 6-0. L'incubo granata continua e l'impressione che non terminerà a breve è sempre più forte.

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A tra Como e Torino.

 

 

