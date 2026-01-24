Como-Torino 6-0, Vlasic: “Chiedo scusa, forse il giorno peggiore della carriera”

Le parole del giocatore granata al termine delle pesantissima sconfitta in Como-Torino

Eugenio Gammarino 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 18:13)

Il match fra Como e Torino si è concluso sul punteggio di 6-0. Il giocatore granata Nikola Vlasic ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. A seguire le sue parole

Periodo molto complicato, tu sei un leader ci racconti cosa non funziona in questo momento? "Oggi per noi è una vergogna, forse è il peggior giorno della mia carriera. Chiedo scusa ai tifosi. Dopo il rigore abbiamo mollato. Un 6-0 è un risultato inguardabile"

Pensi che un cambio tattico può essere d’aiuto? "Non lo so, il mister decide cosa fare, tattica e modulo. Noi oggi abbiamo sbagliato soprattutto dopo il rigore. Quando vedi il risultato di 6-0 ti fa male e chiedo solo scusa ai tifosi del Torino. Ora dobbiamo fare una buona partita contro il Lecce perché siamo in una zona dove non dobbiamo stare".

Vi sentite con l'allenatore come squadra? "Siamo una squadra. tutti noi. Dobbiamo reagire tutti insieme, con tutta la società. Non è colpa di uno solo. Dobbiamo andare avanti insieme".