Allegri pre Milan-Torino: “Toro squadra che concede poco in difesa”

Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra rossoneri e granata

Redazione Toro News 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 17:48)

Tutto pronto per Milan-Torino. In quel di San Siro va in scena la 30° giornata di Serie A tra rossoneri e granata. Pochi minuti prima del fischio d'inizio il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match. Di seguito le sue parole.

Cosa ci dice di Modric? "Giocatori così sono difficili da trovare. Sono fortunato ad allenarlo".

Aveva parlato di alcune partite fondamentali, oggi è una di quelle?"E' una partita importante perché veniamo da una sconfitta, la classifica si è accorciata dal basso verso l'alto. Il Torino sta facendo molto bene, difensivamente concede poco. Sono bravi sulle seconde palle e sulle ripartenze. Ci vorrà compattezza".

Questa partita l'aveva preparata con Leao titolare? "Purtroppo ha avuto questo problema all'adduttore e abbiamo preferito non rischiarlo. Abbiamo venti giorni per recuperarlo. Dopo la sosta saranno partite decisive. In nazionale non giocherà".

Con Fullkrug c'è un riferimento davanti, la squadra dovrà essere più verticale? "E' un giocatore con caratteristiche diverse. Leao quando ha fatto il centravanti si è mosso bene. Fullkrug è più abituato a giocare in quella posizione, ma oggi indipendentemente dagli interpreti bisogna fare bene e portare a casa il risultato".