Baroni pre Lazio-Torino: “Il Toro ha una sconfitta su 12 gare: serve la miglior Lazio”

Fischio d'inizio di Lazio-Torino, match valevole per la trentesima giornata di Serie A, in programma domani, lunedì 31 marzo, a partire dalle 20:45. Il tecnico della Lazio, Baroni, si è messo a disposizione dei giornalisti in conferenza stampa. Il tecnico dei padroni di casa ha innanzitutto chiarito la situazione della squadra, alle prese con più competizioni e con pochi giorni di allenamento alle spalle, visti i tanti nazionali: "La squadra sta bene, siamo arrivati alla settima partita in venti giorni ma non deve essere un alibi. Abbiamo pagato quell'aspetto, la pausa ci ha fatto ricaricare le energie mentali e fisiche. Abbiamo potuto lavorare insieme solo pochi giorni ma sappiamo che ci sono sessanta partite da dover affrontare. Questo significa che stiamo facendo un certo tipo di percorso, nelle difficoltà si creano delle opportunità". Altro punto cardine della conferenza è stato quello sugli infortunati: "Il calcio è l'unico sport dove ci sono tante componenti che incidono per gli infortuni. Stiamo cercando di recuperare tutti, su Taty è stata fatta una scelta dopo aver parlato con il giocatore e lo staff medico per cui era da programma il suo impiego. Nuno si è allenato con la squadra e sta meglio, è tornato dal Portogallo con una intossicazione. Abbiamo domani per fare delle valutazioni ma sarà dei nostri in queste partite importanti che ci aspettano. Isaksen è tornato e sta bene, ha un leggero fastidio al tendine e quindi lo stiamo gestendo ma sarà disponibile". L'analisi dell'allenatore laziale si è posta anche su chi non è infortunato ma è chiamato a performare anche per chi non è della partita: "Pellegrini ha lavorato con voglia e determinazione. Non era in punizione, ora è una risorsa ancora più importante perché abbiamo fatto quello step utile a lui e alla squadra. Boulaye Dia è apparso meno lucido ma sta bene. Su Noslin così come su Tchaouna serve alleggerire le pressioni perchè bisogna imparare a gestire certi ambienti quando fai un salto di qualità. Io voglio vedere in campo giocatori sereni che vogliono rischiare. C'è già una strategia su come far girare i giocatori ma è troppo importante pensare solo al Torino in questo momento". Infine, il tecnico Baroni si è concentrato anche sugli avversari, il Torino: "Pensiamo al Torino che ha perso una sola volta nelle ultime dodici partite e quindi servirà la migliore Lazio. La vittoria è fondamentale perchè è davanti i nostri tifosi, sappiamo delle difficoltà della gara. Partiamo dalla prestazione".