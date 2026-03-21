Bartesaghi pre Milan-Torino: “Classifica importante ma pensiamo a noi”

Tutto pronto per Milan-Torino. In quel di San Siro va in scena la 30° giornata di Serie A tra rossoneri e granata. Pochi minuti prima del fischio d'inizio l'esterno italiano Davide Bartesaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match. Di seguito le sue parole.

Su cosa avete lavorato in settimana? "Abbiamo lavorato nello stesso modo, l'obiettivo è sempre lo stesso. Abbiamo sistemato qualcosa ma oggi è un'altra partita e cerchiamo di fare meglio".