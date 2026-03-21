Tutto pronto per Milan-Torino. In quel di San Siro va in scena la 30° giornata di Serie A tra rossoneri e granata. Pochi minuti prima del fischio d'inizio l'esterno italiano Davide Bartesaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match. Di seguito le sue parole.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor partite conferenze stampa Bartesaghi pre Milan-Torino: “Classifica importante ma pensiamo a noi”
prepartita
Bartesaghi pre Milan-Torino: “Classifica importante ma pensiamo a noi”
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra rossoneri e granata
Su cosa avete lavorato in settimana? "Abbiamo lavorato nello stesso modo, l'obiettivo è sempre lo stesso. Abbiamo sistemato qualcosa ma oggi è un'altra partita e cerchiamo di fare meglio".
Con Fullkrug come cambia il tuo lavoro? "Cercheremo magari di mettere più palloni in mezzo".
Il Napoli vi ha scavalcati e poi c'è lo scontro diretto: c'è pressione? "Pensiamo sempre a noi, la classifica è importante ma pensiamo a noi. Cerchiamo di fare punti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA