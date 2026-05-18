Le parole dei protagonisti al termine del match tra Cagliari e Torino all'Unipol Domus

Redazione Toro News
Cagliari Calcio v Torino FC - Serie A

Cagliari-Torino 2-1: il film della partita

CONFERENZA STAMPA

In seguito al match tra Cagliari e Torino, valevole per la 37° giornata di Serie A e terminato con il risultato di 2-1, l'esterno granata Rafa Obrador è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti in conferenza stampa per commentare la gara. Di seguito le sue parole.

Cagliari Calcio v Torino FC - Serie A

Come commenta il suo primo anno in Serie A? "Sono molto contento di giocare in Serie A, è un campionato molto competitivo e sto imparando tanto".

Oggi grande gol, è felice? Un pensiero per il futuro? "Da una parte sono contento per il primo gol in Serie A, però quello che è importante è il risultato di squadra. Continuerò a lavorare per continuare a crescere. Sono concentrato sul presente, non sul mio futuro, quando sarà il momento ne parlerò".

Come cambia giocare in Italia? "Fisicamente è importante, ho giocato poco in Portogallo, è un calcio molto rapido, sono contento di essere qui e di poter apprendere".

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