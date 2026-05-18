CONFERENZA STAMPA

In seguito al match tra Cagliari e Torino, valevole per la 37° giornata di Serie A e terminato con il risultato di 2-1, l'esterno granata Rafa Obrador è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti in conferenza stampa per commentare la gara. Di seguito le sue parole.

Come commenta il suo primo anno in Serie A? "Sono molto contento di giocare in Serie A, è un campionato molto competitivo e sto imparando tanto".

Oggi grande gol, è felice? Un pensiero per il futuro? "Da una parte sono contento per il primo gol in Serie A, però quello che è importante è il risultato di squadra. Continuerò a lavorare per continuare a crescere. Sono concentrato sul presente, non sul mio futuro, quando sarà il momento ne parlerò".

Come cambia giocare in Italia? "Fisicamente è importante, ho giocato poco in Portogallo, è un calcio molto rapido, sono contento di essere qui e di poter apprendere".