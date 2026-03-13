Cherubini pre Torino-Parma: “Siamo felici. Vi racconto Cuesta…”

Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della gara tra granata e gialloblù

Redazione Toro News 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 20:38)

Tutto pronto per la sfida tra Torino e Parma, valevole per la 29° giornata di Serie A. Dall'Olimpico Grande Torino, a pochi minuti dall'inizio del match, l'AD gialloblù Cherubini ha commentato la sfida ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole.

Complimenti al Parma per risultati e tenuta difensiva, capacità di gol di testa e di segnare in trasferta. "Siamo felici ma è una analisi troppo buona per noi. Abbiamo iniziato male, ora va meglio, l'obiettivo non è ancora raggiunto. Dobbiamo dare continuità".

Allenatore giovanissimo. Si è adattato bene. Ce lo racconta? "E' un ragazzo pieno di qualità, voglia di imparare, umiltà. Grande capacità di adattarsi alle difficoltà, pragmatico, immune alle critiche, può portare alla salvezza anche con un bel gioco. Importante mantenere la categoria, Carlos sta andando bene".

A Parma sono passati tanti allenatori giovani, è una filosofia del Parma? E poi perché fate rientrare Suzuki, è una scelta in preparazione al mercato per rivalutarlo viste le ottime prestazioni di Corvi?"La filosofia societaria per la scelta degli allenatori va in direzione di un club votato alla valorizzazione dei talenti e dei giovani. Per quanto riguarda Suzuki non ci sono valutazioni di tipo patrimoniale, è stata una scelta libera del mister, siamo fortunati ad avere anche due giovani cresciuti nel vivaio. È una scelta di Cuesta e noi la rispettiamo".

Cherubini a DAZN — Le parole dell'amministratore delegato del Parma a DAZN.

Arrivati a questa partita che, con tre punti, porterebbe il Parma a 37, si potrebbe dire salvezza? "L'analisi della soglia salvezza varia sempre. Noi siamo focalizzati di giornata in giornata. Veniamo da un periodo positivo. Abbiamo un vantaggio sulla zona salvezza ma l'obiettivo è ancora molto difficile da sottolineare".

Questa è una squadra che con una vittoria potrebbe andare un punto sopra all'anno scorso. Qualcuno criticava Cuesta... "E' un lavoro iniziato negli anni. Lo scorso anno un bellissimo finale con Chivu. Abbiamo cambiato un po' in estate, fatto qualche sacrificio. Cuesta è stato una scelta di continuità. Aveva tutte le caratteristiche per portare avanti un progetto giovane".

Oggi Cremaschi alla seconda dal 1'. Una fotografia generale? "A noi tutti ha colpito sin dai primi giorni per la grandissima professionalità. E' stato qui tanti mesi senza trovare spazio ma non ha mai mollato. Domenica ha sfruttato la prima occasione da titolare e oggi il mister gli ha dato continuità. Sarà un giocatore importante per il Parma e per la nazionale americana".