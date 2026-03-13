Tutto pronto per la sfida tra Torino e Parma, valevole per la 29° giornata di Serie A. Dall'Olimpico Grande Torino, a pochi minuti dall'inizio del match, il difensore granata Saul Coco ha commentato la sfida ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole.
prepartita
Coco pre Torino-Parma: “Pellegrino? Un grande attaccante. Occhio ai cross”
"Partita importante, dobbiamo prendere i tre punti. Pellegrino è un grande attaccante, forte, grande struttura fisica. Dobbiamo essere concentrati anche sui cross e concerne pochi".
Coco a DAZN—
Le parole del numero 23 granata ai microfoni di DAZN.
Ieri D'Aversa ha parlato di match-point. C'è questa sensazione?"Oggi certamente è la partita più importante perché la più vicina. E' fondamentale. Vogliamo portare i tre punti a casa. E' una partita importante anche per respirare un po' in classifica".
Giocare con uno stadio vuoto non è facile. Dove si trova la spinta senza i tifosi?"Dobbiamo averla dentro. Quando uno indossa questa maglia deve dare sempre il 100%. Non ci sono alibi. Dobbiamo portare questo spirito di squadra in campo".
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