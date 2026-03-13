Coco pre Torino-Parma: “Pellegrino? Un grande attaccante. Occhio ai cross”

Tutto pronto per la sfida tra Torino e Parma, valevole per la 29° giornata di Serie A. Dall'Olimpico Grande Torino, a pochi minuti dall'inizio del match, il difensore granata Saul Coco ha commentato la sfida ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole.

"Partita importante, dobbiamo prendere i tre punti. Pellegrino è un grande attaccante, forte, grande struttura fisica. Dobbiamo essere concentrati anche sui cross e concerne pochi".

Ieri D'Aversa ha parlato di match-point. C'è questa sensazione?"Oggi certamente è la partita più importante perché la più vicina. E' fondamentale. Vogliamo portare i tre punti a casa. E' una partita importante anche per respirare un po' in classifica".