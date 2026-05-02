A pochi minuti dall'inizio di Udinese-Torino, gara valevole per la 35° giornata di Serie A, dal Bluenergy Stadium il DG bianconero Franco Collavino ha commentato il match ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

Oggi è una partita che ha un significato in più. L'Udinese ha deciso di rappresentare il 50° anniversario dal terremoto con un programma fitto. "Da ambasciatori del nostro territorio era doveroso ricordare questo evento e questo anniversario. E' l'anniversario di una ferita profonda nella nostra terra e nella nostra gente, ma che è anche un simbolo di resilienza e di rinascita che ci ha qualificato nel mondo. Da friulano sono fiero di vedere tanti vigili del fuoco, alpini, membri della protezione civile che hanno dato una grande mano nei soccorsi. Ricordare in maniera adeguata questo anniversario sia un rafforzamento delle nostre radici e aumenti ancora di più il senso di appartenenza. Oggi la squadra gioca con una maglia pesante. I giocatori hanno avuto la giusta sensibilità, Kamara ha rimarcato anche questo concetto. Oggi è una partita importante anche per questo".

Siete vicini al miglior risultato sportivo dopo Guidolin... "Stiamo consolidando un percorso di crescita in un progetto dove mister Runjaic ha lavorato in maniera attenta e precisa. La società ha fatto investimenti, sono arrivati giocatori interessanti e oggi abbiamo gli stessi punti dell'anno scorso: stiamo crescendo. Ora mancano 4 partite alla fine, dobbiamo divertirci e cercare di fare punti partendo da oggi, partita importante e difficile, perché il Torino ha ottimi valori".

Qualche giocatore si è già messo in mostra, l'Udinese può cominciare a lavorare in prospettiva con i giovani? "La nostra forza è la nostra attività a livello di scouting. Il nostro reparto di scouting è un brand, lavoriamo in maniera molto attenta. Quest'anno si sono messi in mostra giocatori davvero interessanti".