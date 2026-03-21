Tutto pronto per Milan-Torino. In quel di San Siro va in scena la 30° giornata di Serie A tra rossoneri e granata. Pochi minuti prima del fischio d'inizio il tecnico granata Roberto D'Aversa è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match. Di seguito le sue parole.
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D’Aversa pre Milan-Torino: “Ecco perché ho scelto Zapata”
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra rossoneri e granata
Qual è la crescita principale? "La convinzione nei propri mezzi. Questa squadra per potenziale non deve occupare posizioni basse in classifica. Ho voluto sfruttare al massimo il potenziale dei ragazzi".
Oggi Zapata perché...? "Sia per l'aspetto tattico, perché il Milan è portato a fare la partita e Duvan attacca bene la profondità, e sia perché in settimana ha lavorato benissimo, è cresciuto molto".
Modric fa la differenza: a Vlasic il compito di fare da schermo? "Vediamo. Sotto l'aspetto tattico potrebbe trovarsi qualcun altro su di lui. I braccetti si allargano, Tomori e Pavlovic spingono ed è un aspetto da valutare".
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