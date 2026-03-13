D’Aversa pre Torino-Parma: “Vi spiego la scelta di Adams”

Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della gara tra granata e gialloblù

Redazione Toro News 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 20:39)

Tutto pronto per la sfida tra Torino e Parma, valevole per la 29° giornata di Serie A. Dall'Olimpico Grande Torino, a pochi minuti dall'inizio del match, il tecnico granata Roberto D'Aversa ha commentato la sfida ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole.

Come mai Adams?"Le posizioni di campo dipendono anche dalla squadra avversaria. Il Parma difende molto bene, Adams è molto tecnico e cerchiamo di sfruttare queste caratteristiche"

Ha parlato di match-point, ci vogliono le caratteristiche di Sinner per vincere? "Sinner è l'esempio di tempra e di lavoro necessario per arrivare a certi livelli. Ci vuole pazienza. Come Sinner dobbiamo andare in campo con concentrazione e determinazione ma la partita dura 95' e noi dobbiamo saper pazientare e sfruttare le occasioni giuste".

Come difendere su un giocatore come Pellegrino, soprattutto sui calci piazzati e sulle palle da fermo che sono un po' state il punto debole per il Torino? "La squadra da questo punto di vista è nella media, il problema è sui calci d'angolo. Dobbiamo lavorare sui dettagli e cercare di prevalere sull'avversario".

D'Aversa a DAZN — Le parole del tecnico granata a DAZN.

"Nel calcio non c'è e non ci sarà mai spazio per chi discrimina".

Ritrova il "suo" Parma. Cosa le viene in mente?"Il passato non si cancella. Abbiamo scritto una pagina importante. Voglio fare altrettanto con questo grande club".

Torna Adams titolare. Per la qualità nel trovare spazi? "Sì, perché il Parma concede poco. Credo che per cercare di sbloccarla serva qualità. Adams ha nella balistica tecnica la qualità per trovare il gol".

Si aspettava un impatto così da parte sua? E' un po' più avanti rispetto alle aspettative? "Non mi ha colpito perché i giocatori si sono messi a disposizione. Quando trovi squadre alla tua altezza devi dimostrare la voglia di portare a casa il risultato".