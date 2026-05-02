A pochi minuti dall'inizio di Udinese-Torino, gara valevole per la 35° giornata di Serie A, dal Bluenergy Stadium il tecnico granata Roberto D'Aversa ha commentato il match ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

Partita importante per la classifica, per l'avversario e per la vicinanza al 4 maggio. "Sì, è un appuntamento importante per la storia di questo club. Affrontiamo una squadra forte. E' importante sia per la classifica sia per i giocatori di misurarsi con chi è davanti".

Importante dare continuità e provare andare a prendere le posizioni avanti. "Sì, i ragazzi stanno facendo un percorso importante. Non dobbiamo rallentare. L'udinese è 3 punti avanti, dobbiamo cercare di fare il massimo risultato, abbiamo sempre dimostrato di scendere in campo per giocarcela con tutti. Vogliamo arrivare al meglio al 4 maggio".

Un Torino un po' rivisitato... "Io ragiono sempre sul non creare alibi. Siamo in 22, quindi dove ci sono delle assenze ci sono delle opportunità. Oggi c'è la possibilità per altri di dimostrare il proprio valore".