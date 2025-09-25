Gilardino pre Torino-Pisa: “Torino squadra di qualità: partita di sofferenza”

Una partita importante per dare spazio a chi gioca meno e avere risposte dopo una grande prestazione… “Ogni partita è contesto a sé e questa sera avremo modo di fare giocare ragazzi che hanno giocato meno. C’è voglia e desiderio di metterci alla prova. Anche stasera una squadra forte, oltre che fisica anche di individualità e qualità. Sarà una partita di sofferenza ma dovremo fare male con la palla tra i piedi”.