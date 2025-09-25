Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor partite conferenze stampa Gilardino pre Torino-Pisa: “Torino squadra di qualità: partita di sofferenza”

PREPARTITA

Gilardino pre Torino-Pisa: “Torino squadra di qualità: partita di sofferenza”

Gilardino pre Torino-Pisa: “Torino squadra di qualità: partita di sofferenza” - immagine 1
Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro a ridosso della gara valevole per i sedicesimi di Coppa Italia
Redazione Toro News

Pochi minuti prima dell'inizio della partita tra Torino e Pisa, Alberto Gilardino è intervenuto ai microfoni di Mediaset per un commento pre-partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Una partita importante per dare spazio a chi gioca meno e avere risposte dopo una grande prestazione… “Ogni partita è contesto a sé e questa sera avremo modo di fare giocare ragazzi che hanno giocato meno. C’è voglia e desiderio di metterci alla prova. Anche stasera una squadra forte, oltre che fisica anche di individualità e qualità. Sarà una partita di sofferenza ma dovremo fare male con la palla tra i piedi”.

Cosa si aspetta dai suoi giocatori? “Un grande equilibrio e intensità nella partita”.

Leggi anche
Scuffet pre Torino-Pisa: “Per me la prima partita: devo fare bene da subito”
Vagnati pre Torino-Pisa: “Siamo dispiaciuti, dobbiamo fare di più”

© RIPRODUZIONE RISERVATA