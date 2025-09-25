Pochi minuti prima dell'inizio della partita tra Torino e Pisa, Alberto Gilardino è intervenuto ai microfoni di Mediaset per un commento pre-partita. Di seguito le sue dichiarazioni.
Gilardino pre Torino-Pisa: “Torino squadra di qualità: partita di sofferenza”
Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro a ridosso della gara valevole per i sedicesimi di Coppa Italia
Una partita importante per dare spazio a chi gioca meno e avere risposte dopo una grande prestazione… “Ogni partita è contesto a sé e questa sera avremo modo di fare giocare ragazzi che hanno giocato meno. C’è voglia e desiderio di metterci alla prova. Anche stasera una squadra forte, oltre che fisica anche di individualità e qualità. Sarà una partita di sofferenza ma dovremo fare male con la palla tra i piedi”.
Cosa si aspetta dai suoi giocatori? “Un grande equilibrio e intensità nella partita”.
