A pochi minuti dall'inizio di Udinese-Torino, gara valevole per la 35° giornata di Serie A, dal Bluenergy Stadium il centrocampista granata Emirhan Ilkhan ha commentato il match ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

Oggi partita importante anche per la classifica, anche per la continuità. "Siamo in una posizione sicura ma la stagione non è finita. Vogliamo giocare in modo propositivo e trovare i 3 punti".

Che momento è per te? "Contro l'Inter ho giocato bene ma era solo una partita. Devo continuare così, anche oggi posso giocare bene, lo spero".

Avere la fiducia del mister aiuta... "Sì, lui mi dà fiducia. Per i tifosi del Toro voglio giocare bene, per loro".