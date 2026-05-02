A pochi minuti dall'inizio di Udinese-Torino, gara valevole per la 35° giornata di Serie A, dal Bluenergy Stadium il terzino bianconero Hassane Kamara ha commentato il match ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

Oggi con il Torino partita importante con un significato in più. "E' importante per noi tutti. Abbiamo l'obiettivo di fare punti, di vincere. Soprattutto per l'anniversario del terremoto noi calciatori siamo qua per rappresentare il popolo. Se c'è il calcio oggi è perché il popolo lo guarda. E' un momento importante per il popolo e quindi anche per noi".

Stagione importante a livello di numeri... "L'obiettivo è importante ma oggi vogliamo stare concentrati sulle partite, sul lavoro in campo. Sappiamo il valore di fare 50 punti perché ogni giocatore ha obiettivi, questo permette alla squadra di guardare sempre avanti".