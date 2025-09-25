Ngonge pre Torino-Pisa: “Contestazione? Non è bello, ma noi dobbiamo dare tutto”

Nei minuti precedenti al fischio d'inizio di Torino-Pisa, match valido per i sedicesimi della Coppa Italia 2025/2026, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Mediaset l'esterno granata Cyril Ngonge. Di seguito le sue parole.

Come state vivendo la contestazione? È un momento delicato… “Non è bello, certo, ma tocca anche alla squadra di fare un passo verso i tifosi. Come? Sicuramente con l’atteggiamento e le prestazioni giuste, sul campo, dando tutto”.